少額資産をMXに交換する方法

1. 少額資産をMXに交換する、とは？


ユーザー様の取引ニーズに応えるため、MEXCは[少額資産交換]機能を開始しました。交換ルールに従ってユーザー様は自身の少額資産をMXに交換することができます。


交換ルール：


  • 本機能は24時間に10回まで使用できます。
  • 一度に最大99種類の資産を交換できますが、個々の資産は5 USDT未満でなければなりません。1回の交換額の上限は50USDTです。
  • 上場廃止や入出金停止となった資産や、過去12時間で価格変動が300.00%を超えた資産は対象外です。
  • 現在、本機能はUSDT/USDC/ETH/BTC/USDPの取引ペアのみをサポートしています。
  • 選択した取引ペアにUSDTが含まれていない場合でも、USDC/ETH/BTC/USDPのいずれかが含まれている場合は、評価と交換は対応するUSDT価格に基づいて行われます。
  • 少額資産をMXに交換する際の手数料率は0.2%です。

2. 少額資産をMXに交換する方法


I. [ウェブ] 少額資産をMXに交換する方法


ステップ1：MEXC公式ウェブサイトにログインします。ホームページ右上にある[ウォレット] - [現物]をクリックします。



ステップ2：現物ページで、資産一覧の右側にある[少額資産をMXに交換する]をクリックします。



ステップ3：MXに交換したい少額資産の暗号資産にチェックを入れ、インターフェースの右上にある[変換]をクリックします。



ステップ4：[今すぐ変換する]をクリックします。



ステップ5：変換に成功しました。[確認]をクリックします。




II. [アプリ] 少額資産をMXに交換する方法


ステップ1：画面右下の[資産]をタップします。



ステップ2：[現物取引]を選択し、[少額資産をMXに交換する]をタップします。



ステップ3：MXに交換したい少額資産の暗号資産にチェックを入れ、ページ下部の[変換]をタップします。



ステップ4：[確認]をタップします。



ステップ5：交換に成功しました。再度[確認]をタップします。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


