少額資産をMXに交換する方法

1. 少額資産をMXに交換する、とは？ ユーザー様の取引ニーズに応えるため、MEXCは[少額資産交換]機能を開始しました。交換ルールに従ってユーザー様は自身の少額資産をMXに交換することができます。 交換ルール： 本機能は24時間に10回まで使用できます。 一度に最大99種類の資産を交換できますが、個々の資産は5 USDT未満でなければなりません。1回の交換額の上限は50USDTです。 上場廃止や 1. 少額資産をMXに交換する、とは？ ユーザー様の取引ニーズに応えるため、MEXCは[少額資産交換]機能を開始しました。交換ルールに従ってユーザー様は自身の少額資産をMXに交換することができます。 交換ルール： 本機能は24時間に10回まで使用できます。 一度に最大99種類の資産を交換できますが、個々の資産は5 USDT未満でなければなりません。1回の交換額の上限は50USDTです。 上場廃止や