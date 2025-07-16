日々の取引や送金の過程で、特にネットワークの混雑時には、取引の失敗やクレジットの遅延といった問題に遭遇することがよくあります。取引が期待通りに進まないと、ユーザーは自分の資産が失われたのではないかと心配するかもしれません。ブロックエクスプローラーを使えば、オンチェーンの状態をいつでも確認することができます。 ブロックエクスプローラーを使って主要なトークンの取引記録を見つける方法を紹介します。 1.日々の取引や送金の過程で、特にネットワークの混雑時には、取引の失敗やクレジットの遅延といった問題に遭遇することがよくあります。取引が期待通りに進まないと、ユーザーは自分の資産が失われたのではないかと心配するかもしれません。ブロックエクスプローラーを使えば、オンチェーンの状態をいつでも確認することができます。 ブロックエクスプローラーを使って主要なトークンの取引記録を見つける方法を紹介します。 1.
ブロックエクスプローラーで暗号資産の取引詳細を確認する方法

日々の取引や送金の過程で、特にネットワークの混雑時には、取引の失敗やクレジットの遅延といった問題に遭遇することがよくあります。取引が期待通りに進まないと、ユーザーは自分の資産が失われたのではないかと心配するかもしれません。ブロックエクスプローラーを使えば、オンチェーンの状態をいつでも確認することができます。

ブロックエクスプローラーを使って主要なトークンの取引記録を見つける方法を紹介します。

1. ブロックエクスプローラーの使用方法


ブロックエクスプローラーを使用して取引記録を見つけるプロセスは、どの暗号資産であっても一般的に同じです。しかし、トークンや出金ネットワークによっては、特定のブロックエクスプローラーを使用する必要があります。適切なブロックエクスプローラーを選択することで、対応する取引記録を見つけることができます。

1. 暗号資産の出金、送金、その他の操作に使用するネットワークを確認します。

2. ネットワークに基づいて、対応するブロックエクスプローラーを選択します。

3. トランザクションハッシュまたはウォレットアドレスを使用して、関連する取引記録を検索します。

2. BTCとBRC-20トークン


BTCはブロックチェーンのパイオニアとして、影響力と市場価値の点で間違いなく業界1位と言えます。ブロックチェーンエクスプローラーは、その取引記録を確認するためによく使用されます。これらのエクスプローラーは公式の製品ではなく、サードパーティが作成したものであることに注意する必要があります。https://www.blockchain.com/explorer から見ることができます。

今年大きな人気を集めたORDI、PEPE、PIZAなどのBRC-20トークンは、ビットコインのブロックチェーン上で作成された暗号資産です。他の暗号資産と同様に、ブロックチェーンエクスプローラーを使って、トランザクションハッシュ、アドレス、ブロックを入力するだけで、その取引記録を照会することができます。


3. ERC-20トークン


ETHで表されるERC-20トークンは、Etherscanブロックエクスプローラーを使ってオンチェーンの取引記録を照会できます。一般的なERC-20トークンには、Uni、Shib、Link、MXなどがあります。

Etherscanのブロックエクスプローラーウェブサイト：https://etherscan.io


イーサリアムのネットワーク混雑とガス代高騰の影響で注目されたのが、イーサリアムレイヤー2ネットワークの登場です。レイヤー2ネットワーク上のトークンもERC-20シリーズに属していますが、独自のブロックエクスプローラーを持っています。したがって、これらのネットワーク上の暗号資産の取引記録を照会するには、ポリゴンやアービトラムなどの対応するエクスプローラーを使用する必要があります。

3.1 ポリゴン（Polygon）


ポリゴンはガス代が安く、多くの人に広く利用されており、NFTやGamefiのプロジェクトを構築するのに適しています。ネイティブトークンはMATICです。Polygonscanは一般的にポリゴンネットワーク上の取引データを照会するために使用されます。

Polygonscanのブロックエクスプローラーウェブサイト：https://polygonscan.com/

Polygonscanを使ってよく照会される一般的な暗号資産の一つにQUICKがあります。Polygonネットワークで広く使われているネイティブトークンは多くありませんが、取引スピードが速く、ガス代が安いため、ウォレットから取引所に資産を引き出す際の選択肢としてよく選ばれています。


3.2 アービトラム（Arbitrum）


レイヤー2プロジェクトであるアービトラムは、ユーザーから大きな注目を集めています。今年のメインネットローンチ時のARBトークンのエアドロップによる収益効果は、アービトラムの人気をさらに押し上げ、アービトラムネットワークを利用するよう多くのユーザーを惹きつけました。ARBの取引記録の照会には、ブロックエクスプローラーを使用します。

Arbiscanのブロックエクスプローラーウェブサイト：https://arbiscan.io/

Arbiscanを使ってよく照会されるもう1つの一般的なトークンはAIDOGEです。AIDOGEの出現後、アービトラムネットワーク上では動物をテーマにしたトークンが他にも多く作成されており、Arbiscanを使ってそれらの取引記録を照会することができます。


4. BEP-20 トークン


BNBで表されるBEP-20トークンは、取引記録の照会にBSCScanブロックエクスプローラーを使用する必要があります。一般的なBEP-20トークンには、CAKE、DOGEなどがあります。2021年に人気を博した動物をテーマにしたトークンの多くもBEP-20トークンです。

BscScanのブロックエクスプローラーウェブサイト： https://bscscan.com/


5. ライトコイン（LTC）


ライトコインの半減期が来月に迫る中、ライトコインに関する議論や関心が高まっています。マルチチェーンブロックエクスプローラーであるBlockchairを使用し、トランザクションハッシュまたはウォレットアドレスを入力するだけで、ライトコインの取引記録を照会することができます。

Blockchairのブロックエクスプローラーウェブサイト：https://blockchair.com/zh/litecoin



6. TRC-20 トークン


BNBチェーンやポリゴンが登場する以前から、TRONブロックチェーンはガス代が安いため、多くのユーザーによって送金の際に好んで利用されていました。TRXはTRONブロックチェーン上のTRC-20トークンシリーズを表し、その取引記録はTRONSCANブロックエクスプローラーを使って照会できます。


TRONSCANのブロックエクスプローラーウェブサイト： https://tronscan.org/#/


実際、トランザクションレコードの検索はブロックエクスプローラーの機能の一つに過ぎません。ブロックエクスプローラーを使用してチェーン全体の活動状況などのデータを確認することもできます。サードパーティのウェブサイトで目にする統計データの多くは、ブロックエクスプローラーのデータインターフェイスを使用しています。ブロックエクスプローラーの使い方を学ぶことは、日々の取引や分析に欠かせません。

