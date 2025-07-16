



現物/先物の損益（PNL）は、すべてのトレーダーにとって重大な関心事です。MEXCでは、損益分析機能を使用することで個人資産の損益状況を素早く把握できます。具体的な照会手順は以下の通りです。













①MEXC公式ウェブサイトにログインし、[ウォレット]-[現物]をクリックします。









② [損益分析]をクリックします。









③このページでは、アカウント残高、累積損益、日次損益、資産の推移、ポートフォリオなどをご覧いただけます。 また、このページをもとに、過去7日間、過去30日間などの損益データを確認することもできます。













①MEXC公式ウェブサイトにログインし、[ウォレット]-[先物]をクリックします。









② [損益分析]をクリックします。









③このページでは、先物アカウントの総資産、累積損益、１日の損益、資産の推移などをご覧いただけます。 また、このページをもとに、過去7日間、過去30日間などの損益データを確認することもできます。

















①MEXCアプリを開き、[資産]をタップします。









②[現物取引]をタップします。









③[損益分析]をタップします。









④アカウント資産、累積損益率、日次損益、累積損益などのデータをご覧いただけます。

















①MEXCアプリを開き、[資産]をタップします。









②[先物取引]をタップします。









③[損益分析]をタップします。









④アカウント資産合計、累積損益、１日の損益、資産の推移などのデータをご覧いただけます。