MEXCで市場の変動を確認する方法





暗号資産市場は常に変動しており、時には一つのニュースによって劇的な市場変動が引き起こされることがあります。ユーザー様が大口取引、市場の大きな変動、その他の市場の変化について常に情報を把握することができるよう、MEXCは市場の変動に関する情報を提供し、個々の投資判断をサポートするための参考情報を提供します。









MEXCの公式ウェブサイトを開いてログインし、上部ナビゲーションバーにある[市場]をクリックします。









市場ページで[マーケット]をクリックします。









日時、トリガー条件、先物市場または現物市場などの条件に基づいて検索したいトークンの市場の変動情報を絞り込むことができます。[マーケット]の右側にある検索ボックスを使用してトークンを検索し、目当てのトークンに関する情報を確認することもできます。





[先物市場]または[現物市場]を選択すると、現在の市場のすべての先物および現物市場の変動情報が表示されます。





[開始日付]と[終了日付]を選択することで一定期間内の先物および現物市場の変動情報を検索することができます。





[トリガー条件]には[市場の変動]、[突破]、[過去の価格]、[大口購入&売却]の４つの条件があります。異なる条件を選択することで対応する先物および現物市場の変動情報を確認することができます。









特定のトークンの変動情報のみを表示したい場合は、まずそのトークンをお気に入りリストに追加します。次に[全て]の隣にある[お気に入り]をクリックすると、特定のトークンの変動情報を見ることができます。









ウェブサイトでは現物取引ページの右側にあるトークン表示エリア、または先物取引ページの左側にあるトークンのドロップダウンオプションから追加したいトークンを検索し、[☆]マークをクリックしてお気に入りに追加します。









アプリでは[市場]ページで[お気に入り]を選択します。次に[現物マーケット]と[先物マーケット]でそれぞれ[お気に入りに追加]をタップします。追加したいトークンを検索し、[☆]マークをタップしてお気に入りに追加します。









市場の変動情報は複数の条件による同時検索に対応しています。下図に示すように10月1日から10月18日の間、お気に入りの現物トークンのうち大口購入&売却により変動が発生したトークンは ETH、MX、DOGE です。具体的な売買情報も表示されます。









変動情報に表示されているトークンを取引したい場合は、右側にある[取引]ボタンをクリックすると、対応する取引ページに飛び、そこで直接注文をすることができます。





MEXCが提供する市場変動データは、現在の市場取引行動を素早く把握するのに役立ち、データに基づいた投資判断をサポートします。



