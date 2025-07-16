MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法





MEXCプラットフォームでは、ユーザー様のアカウントのセキュリティを確保するために、2段階認証の仕組みを提供しています。ユーザー様は、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち、少なくとも2つのセキュリティ認証を完了し、アカウントを連携する必要があります。













MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。ホームページの右上隅にある人型アイコンをクリックし、[セキュリティ]を選択します。









セキュリティページで、「メール認証」の右側にある[変更]をクリックします。









新しいメールアドレスと認証コードを入力します。次に、以前のメールアドレスの認証コードとGoogle Authenticatorのコード/SMS認証コードを入力します。





入力が完了したら、[確認]をクリックしてメールアドレスの変更を完了します。









セキュリティページに戻ると、連携したメールアドレスが変更されたことを確認できます。





なお、連携したメールアドレスの変更後24時間以内は出金と法定通貨出金が禁止されます。













アプリでの操作手順は、iOS端末を例に説明します。Android端末での操作手順は同じです。





MEXCアプリのホームページで、左上隅にある人型アイコンをタップし、[セキュリティ]を選択します。セキュリティページで、[メールアドレスを紐付ける]をタップしてメールアドレス変更ページに入ります。





新しいメールアドレスと認証コードを入力します。次に、以前のメールアドレスの認証コードとGoogle Authenticatorのコード/SMS認証コードを入力します。[確認]をタップしてメールアドレスの変更を完了します。









ホームページで左上隅にある人型アイコンをタップしてプロフィールページに入ると、変更後の新しいメールアドレスを確認できます。









なお、連携したメールアドレスの変更後24時間以内は、出金と法定通貨出金が禁止されます。



