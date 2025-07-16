MEXCプラットフォームでは、ユーザー様のアカウントのセキュリティを確保するために、2段階認証の仕組みを提供しています。ユーザー様は、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち、少なくとも2つのセキュリティ認証を完了し、アカウントを連携する必要があります。 この記事では、MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法をご紹介します。アカウントに連携されMEXCプラットフォームでは、ユーザー様のアカウントのセキュリティを確保するために、2段階認証の仕組みを提供しています。ユーザー様は、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち、少なくとも2つのセキュリティ認証を完了し、アカウントを連携する必要があります。 この記事では、MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法をご紹介します。アカウントに連携され
MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法

MEXCプラットフォームでは、ユーザー様のアカウントのセキュリティを確保するために、2段階認証の仕組みを提供しています。ユーザー様は、携帯電話番号、メールアドレス、Google Authenticatorのうち、少なくとも2つのセキュリティ認証を完了し、アカウントを連携する必要があります。

この記事では、MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法をご紹介します。アカウントに連携されたGoogle Authenticatorを変更する方法については、「MEXCのGoogle Authenticatorを新しい携帯電話に移行する方法」を参照してください：MEXCのGoogle Authenticatorを新しい携帯電話に移行する方法

ウェブサイト


MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。ホームページの右上隅にある人型アイコンをクリックし、[セキュリティ]を選択します。


セキュリティページで、「メール認証」の右側にある[変更]をクリックします。


新しいメールアドレスと認証コードを入力します。次に、以前のメールアドレスの認証コードとGoogle Authenticatorのコード/SMS認証コードを入力します。

入力が完了したら、[確認]をクリックしてメールアドレスの変更を完了します。


セキュリティページに戻ると、連携したメールアドレスが変更されたことを確認できます。

なお、連携したメールアドレスの変更後24時間以内は出金と法定通貨出金が禁止されます。


アプリ


アプリでの操作手順は、iOS端末を例に説明します。Android端末での操作手順は同じです。

MEXCアプリのホームページで、左上隅にある人型アイコンをタップし、[セキュリティ]を選択します。セキュリティページで、[メールアドレスを紐付ける]をタップしてメールアドレス変更ページに入ります。

新しいメールアドレスと認証コードを入力します。次に、以前のメールアドレスの認証コードとGoogle Authenticatorのコード/SMS認証コードを入力します。[確認]をタップしてメールアドレスの変更を完了します。


ホームページで左上隅にある人型アイコンをタップしてプロフィールページに入ると、変更後の新しいメールアドレスを確認できます。


なお、連携したメールアドレスの変更後24時間以内は、出金と法定通貨出金が禁止されます。


メールアドレスの変更は通常、ユーザー様の元のメールが使用できなくなったり、侵害されて使用できなくなった場合に行われます。メールが侵害された場合は、MEXCアカウントのセキュリティを確保し、個人資産を守るために、できるだけ早く関連するメールアドレスを変更してください。


