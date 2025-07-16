携帯電話の画面にMEXCウィジェットを追加する方法





トレーダーはしばしば、様々な暗号資産の価格変動を注意深く監視する必要があります。お気に入りリストに好みの暗号資産を追加するだけでなく、携帯電話の画面にウィジェットを追加することで、注目している暗号資産の現在の価格に素早く簡単にアクセスすることができます。













MEXCアプリを開き、トップページ下部の[市場]をタップします。









右上の検索バーの横にあるボタンをタップします。









[取引ペアを選択]をタップします。









[新規追加]をタップし、携帯画面に表示させたい取引ペアを選択します。この例では、MX、BTC、ARB、OPを表示する暗号資産として選びます。





トークンの右側にある[⤒]ボタンは、クイックピン機能を表しています。例えば、OPトークンを最初の行に配置したい場合、OPと同じ行の[⤒]ボタンをタップすると、OPトークンが一番上に移動します。





トークンの右側にある[=]ボタンは、ドラッグ＆ドロップ機能を表します。例えば、MXトークンをARBの後に配置したい場合は、MXと同じ行の[=]ボタンを押しながら、好きな位置までドラッグします。

















携帯電話画面の最後のページまでスワイプし、[編集]をタップし、[カスタマイズ]を選択します。ウィジェット一覧の 「MEXC」 の横の[+]ボタンをタップします。









画面にMEXCウィジェットが追加されます。ウィジェット右上の[>]ボタンをタップすると、追加した全ての暗号資産の価格がリアルタイムで表示されます。

















MEXCアプリを開き、トップページ下部の[相場情報]をタップします。









右上の検索バーの横にあるボタンをタップします。









[表示項目]をタップします。









[新規追加]をタップし、携帯画面に表示させたい取引ペアを選択します。同様に、この例ではMX、BTC、ARB、OPを表示する暗号資産として選びます。













表示したい暗号資産を追加した後、フローティングウィンドウの設定画面に戻り、「フローティングウィンドウ」を有効にすると、選択した暗号資産が表示されます。





「フローティングバーの不透明度」のパーセンテージを調整することで、画面上のウィジェットの明るさを調整することができます。





フローティングウィンドウを非表示にするには、ウィジェットの左上にあるボタンをタップします。フローティングウィンドウを最小化するには、ウィジェットの右上にあるボタンをタップします。







