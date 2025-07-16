トレーダーはしばしば、様々な暗号資産の価格変動を注意深く監視する必要があります。お気に入りリストに好みの暗号資産を追加するだけでなく、携帯電話の画面にウィジェットを追加することで、注目している暗号資産の現在の価格に素早く簡単にアクセスすることができます。 1. iOS 1.1 暗号資産表示のカスタマイズ方法 MEXCアプリを開き、トップページ下部の[市場]をタップします。 右上の検索バーの横にあるトレーダーはしばしば、様々な暗号資産の価格変動を注意深く監視する必要があります。お気に入りリストに好みの暗号資産を追加するだけでなく、携帯電話の画面にウィジェットを追加することで、注目している暗号資産の現在の価格に素早く簡単にアクセスすることができます。 1. iOS 1.1 暗号資産表示のカスタマイズ方法 MEXCアプリを開き、トップページ下部の[市場]をタップします。 右上の検索バーの横にある
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/携帯電話の画面...を追加する方法

携帯電話の画面にMEXCウィジェットを追加する方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
MX Token
MX$2.6505+1.11%
ビットコイン
BTC$121,571.79+0.01%
Arbitrum
ARB$0.4258+2.28%
OP
OP$0.7213+3.76%

トレーダーはしばしば、様々な暗号資産の価格変動を注意深く監視する必要があります。お気に入りリストに好みの暗号資産を追加するだけでなく、携帯電話の画面にウィジェットを追加することで、注目している暗号資産の現在の価格に素早く簡単にアクセスすることができます。

1. iOS


1.1 暗号資産表示のカスタマイズ方法


MEXCアプリを開き、トップページ下部の[市場]をタップします。


右上の検索バーの横にあるボタンをタップします。


[取引ペアを選択]をタップします。


[新規追加]をタップし、携帯画面に表示させたい取引ペアを選択します。この例では、MX、BTC、ARB、OPを表示する暗号資産として選びます。

トークンの右側にある[⤒]ボタンは、クイックピン機能を表しています。例えば、OPトークンを最初の行に配置したい場合、OPと同じ行の[⤒]ボタンをタップすると、OPトークンが一番上に移動します。

トークンの右側にある[=]ボタンは、ドラッグ＆ドロップ機能を表します。例えば、MXトークンをARBの後に配置したい場合は、MXと同じ行の[=]ボタンを押しながら、好きな位置までドラッグします。



1.2 携帯画面にウィジェットを追加する方法


携帯電話画面の最後のページまでスワイプし、[編集]をタップし、[カスタマイズ]を選択します。ウィジェット一覧の 「MEXC」 の横の[+]ボタンをタップします。


画面にMEXCウィジェットが追加されます。ウィジェット右上の[>]ボタンをタップすると、追加した全ての暗号資産の価格がリアルタイムで表示されます。


2. Android


2.1 暗号資産表示のカスタマイズ方法


MEXCアプリを開き、トップページ下部の[相場情報]をタップします。


右上の検索バーの横にあるボタンをタップします。


[表示項目]をタップします。


[新規追加]をタップし、携帯画面に表示させたい取引ペアを選択します。同様に、この例ではMX、BTC、ARB、OPを表示する暗号資産として選びます。


2.2 携帯画面にウィジェットを追加する方法


表示したい暗号資産を追加した後、フローティングウィンドウの設定画面に戻り、「フローティングウィンドウ」を有効にすると、選択した暗号資産が表示されます。

「フローティングバーの不透明度」のパーセンテージを調整することで、画面上のウィジェットの明るさを調整することができます。

フローティングウィンドウを非表示にするには、ウィジェットの左上にあるボタンをタップします。フローティングウィンドウを最小化するには、ウィジェットの右上にあるボタンをタップします。


これで、MEXCウィジェットの追加は完了です。追加した暗号資産のリアルタイムの価格を携帯電話の画面でいつでも確認することができます。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得