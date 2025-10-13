先物取引のよくある質問









無期限先物とは、従来の先物契約やオプション契約とは異なり、有効期限が決まっていないデリバティブ契約の一種です。これにより、トレーダーはポジションを手動で閉じるか、強制的に決済されるまで無期限に保有することができます。無期限先物により、トレーダーはいつでも市場に参入または市場から撤退することができます。暗号資産取引において、無期限先物は人気の取引方法です。





























MEXC無期限先物は、1倍から500倍までの調整可能なレバレッジを提供しており、最大レバレッジは先物ペアにより異なります。









MEXC先物取引ページでは、証拠金モード（分離またはクロス）とレバレッジ倍率を調整することができます。成行などの注文タイプを選択し、数量を入力して [ロング] または [ショート] をクリックします。ユーザー様が値動きを正確に予測すれば利益が、そうでなければ損失が発生します。

























未実現損益は公正価格に基づいて計算され、手数料、資金調達率などは含まれないただの参考値に過ぎません。一方、実現損益は手数料、資金調達率、その他のコストを差し引いた、実際に決済された価格に基づいて計算されます。したがって、未実現損益と実現損益には差異が生じます。









無期限先物と従来の先物の違いは、無期限先物には有効期限がないことです。したがって、トレーダーはポジションを決済しない限り、無期限に保有することができます。無期限先物の市場価格が現物価格から乖離しないようにするには、無期限先物の価格を現物価格に固定するメカニズムが必要です。そこで登場するのが資金調達率の仕組みです。





資金調達率の主な目的は、ロングポジションとショートポジションの間で定期的に資金調達手数料を交換することで、市場が自己規制することを可能にし、それによって無期限先物市場価格を現物価格に固定することです。MEXCはユーザー様に資金調達手数料を請求しておりませんが、代わりにポジションを保有するユーザー様間で資金調達手数料が徴収されます。





















先渡契約(USDT-M 先物)

ロングポジション = (決済価格 - 平均オープン価格) * ポジション数量 * 先物サイズ

ショートポジション = (平均オープン価格 - 決済価格) * ポジション数量 * 先物サイズ





インバース契約（Coin-M 先物）

ロングポジション = (1 / 平均オープン価格 - 1 / 平均決済価格) * ポジション数量 * 先物サイズ

ショートポジション = (1 / 平均決済価格 - 1 / 平均オープン価格) * ポジション数量 * 先物サイズ









先渡契約 (USDT-M 先物)

ロングポジション = ( 公正価格 - 平均オープン価格 ) * ポジション数量 * 先物サイズ

ショートポジション = (平均オープン価格 - 公正価格) * ポジション数量 * 先物サイズ





インバース契約（Coin-M先物）

ロングポジション = (1 / 平均オープン価格 - 1 / 公正価格) x ポジション数量 x サイズ

ショートポジション = (1 / 公正価格 - 1 / 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ









決済条件： ポジション必要証拠金＋未実現損益 ≦ 維持証拠金で決済されます。





ロングポジション：決済価格 = (維持証拠金 - ポジション必要証拠金 + 平均オープン価格 * 数量 * 先物サイズ) / (数量 * 先物サイズ)

ショートポジション：決済価格 = (平均オープン価格 * 数量 * 先物サイズ - 維持証拠金 + ポジション必要証拠金) / (数量 x 先物サイズ)









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。