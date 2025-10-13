先物取引のよくある質問

1. 無期限先物とは？ 無期限先物とは、従来の先物契約やオプション契約とは異なり、有効期限が決まっていないデリバティブ契約の一種です。これにより、トレーダーはポジションを手動で閉じるか、強制的に決済されるまで無期限に保有することができます。無期限先物により、トレーダーはいつでも市場に参入または市場から撤退することができます。暗号資産取引において、無期限先物は人気の取引方法です。 無期限先物は非常に1. 無期限先物とは？ 無期限先物とは、従来の先物契約やオプション契約とは異なり、有効期限が決まっていないデリバティブ契約の一種です。これにより、トレーダーはポジションを手動で閉じるか、強制的に決済されるまで無期限に保有することができます。無期限先物により、トレーダーはいつでも市場に参入または市場から撤退することができます。暗号資産取引において、無期限先物は人気の取引方法です。 無期限先物は非常に
1. 無期限先物とは？


無期限先物とは、従来の先物契約やオプション契約とは異なり、有効期限が決まっていないデリバティブ契約の一種です。これにより、トレーダーはポジションを手動で閉じるか、強制的に決済されるまで無期限に保有することができます。無期限先物により、トレーダーはいつでも市場に参入または市場から撤退することができます。暗号資産取引において、無期限先物は人気の取引方法です。

無期限先物は非常に柔軟性が高いため、トレーダーはレバレッジ取引を駆使して、いつでも市場に参入または撤退をすることができます。先物取引の基本について詳しく知りたい方は、「先物取引とは」をお読みください。

2. 先物取引と現物取引の違いについて


現物取引をするにはその暗号資産を所有する必要があるのに対し、先物取引は暗号資産を保有する必要はなく、特定の暗号資産の価値を表す契約のみを取引します。これが両者の最も基本的な違いです。両者の違いについて詳しく知りたい方は、「現物取引 vs 先物取引」をお読みください。

3. MEXC先物の取引手数料について


MEXCプラットフォームの先物取引手数料率は、メイカーが0%、テイカーが0.02%です。MEXCプラットフォームの最新の手数料率については、MEXC公式サイトの手数料率ページでもご確認いただけます。

4. MEXC無期限先物はどれくらいのレバレッジまで提供していますか？


MEXC無期限先物は、1倍から500倍までの調整可能なレバレッジを提供しており、最大レバレッジは先物ペアにより異なります。

5. ロング / ショートポジションのオープン方法


MEXC先物取引ページでは、証拠金モード（分離またはクロス）とレバレッジ倍率を調整することができます。成行などの注文タイプを選択し、数量を入力して [ロング] または [ショート] をクリックします。ユーザー様が値動きを正確に予測すれば利益が、そうでなければ損失が発生します。

同じ先物市場でも、ヘッジモードを利用している場合は、ロングとショートを同時に保有することができます。一方、ワンウェイモードでは、ロングポジションとショートポジションを同時に保有することはできません。ワンウェイモードとヘッジモードの詳細については、「ワンウェイモードとヘッジモードの違い」をご覧ください。


6. MEXCが提供している先物注文タイプ


MEXCは先物トレーダーに対し、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLYを含む、5種類の注文タイプを提供しています。これらの注文タイプの詳細については、「さまざまな種類の先物注文タイプを使用して注文を出す方法」をご覧ください。

7. ポジションを決済した後の実現損益と、ポジションを決済する前の未実現損益に差異が出る理由


未実現損益は公正価格に基づいて計算され、手数料、資金調達率などは含まれないただの参考値に過ぎません。一方、実現損益は手数料、資金調達率、その他のコストを差し引いた、実際に決済された価格に基づいて計算されます。したがって、未実現損益と実現損益には差異が生じます。

8. なぜ資金調達手数料がかかるのか


無期限先物と従来の先物の違いは、無期限先物には有効期限がないことです。したがって、トレーダーはポジションを決済しない限り、無期限に保有することができます。無期限先物の市場価格が現物価格から乖離しないようにするには、無期限先物の価格を現物価格に固定するメカニズムが必要です。そこで登場するのが資金調達率の仕組みです。

資金調達率の主な目的は、ロングポジションとショートポジションの間で定期的に資金調達手数料を交換することで、市場が自己規制することを可能にし、それによって無期限先物市場価格を現物価格に固定することです。MEXCはユーザー様に資金調達手数料を請求しておりませんが、代わりにポジションを保有するユーザー様間で資金調達手数料が徴収されます。

通常、MEXC無期限先物は、8時間ごとに、日本時間の1:00、9:00、17:00に資金調達手数料を決済しております。資金調達率の決済頻度調整については、[ヘルプセンター] の [先物のお知らせ] をご確認ください。

資金調達率の詳細については、「資金調達率の説明」をご覧ください。

9. 先物損益 の計算方法


9.1 決済損益：


先渡契約(USDT-M 先物)
ロングポジション = (決済価格 - 平均オープン価格) * ポジション数量 * 先物サイズ
ショートポジション = (平均オープン価格 - 決済価格) * ポジション数量 * 先物サイズ

インバース契約（Coin-M 先物）
ロングポジション = (1 / 平均オープン価格 - 1 / 平均決済価格) * ポジション数量 * 先物サイズ
ショートポジション = (1 / 平均決済価格 - 1 / 平均オープン価格) * ポジション数量 * 先物サイズ

9.2 変動損益：


先渡契約 (USDT-M 先物)
ロングポジション = ( 公正価格 - 平均オープン価格 ) * ポジション数量 * 先物サイズ
ショートポジション = (平均オープン価格 - 公正価格) * ポジション数量 * 先物サイズ

インバース契約（Coin-M先物）
ロングポジション = (1 / 平均オープン価格 - 1 / 公正価格) x ポジション数量 x サイズ
ショートポジション = (1 / 公正価格 - 1 / 平均オープン価格) x ポジション数量 x サイズ

10. 決済価格の計算方法


決済条件： ポジション必要証拠金＋未実現損益 ≦ 維持証拠金で決済されます。

ロングポジション：決済価格 = (維持証拠金 - ポジション必要証拠金 + 平均オープン価格 * 数量 * 先物サイズ) / (数量 * 先物サイズ)
ショートポジション：決済価格 = (平均オープン価格 * 数量 * 先物サイズ - 維持証拠金 + ポジション必要証拠金) / (数量 x 先物サイズ)

強制決済について詳しく知りたい方は、「強制決済とは？」　「MEXC先物の強制決済に関するよくある質問」をご覧ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

