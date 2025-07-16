MEXCの現物取引ページでは、プラットフォームの中核となる取引機能に加えて、現物取引を効率的に行うための補助機能も多数用意されています。 ウェブ版のプラットフォームと比べると、アプリ版ではサイズなどの問題により、包括的な補助機能を提供するのが難しい場合があります。本記事では、ウェブ版のプラットフォームを例に、これらの補助機能についてご紹介いたします。 まず、MEXCの公式ウェブサイトにログインしまMEXCの現物取引ページでは、プラットフォームの中核となる取引機能に加えて、現物取引を効率的に行うための補助機能も多数用意されています。 ウェブ版のプラットフォームと比べると、アプリ版ではサイズなどの問題により、包括的な補助機能を提供するのが難しい場合があります。本記事では、ウェブ版のプラットフォームを例に、これらの補助機能についてご紹介いたします。 まず、MEXCの公式ウェブサイトにログインしま
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/現物取引ページで...される補助機能

現物取引ページで頻繁に使用される補助機能

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#現物
MX Token
MX$2.6531+1.10%

MEXCの現物取引ページでは、プラットフォームの中核となる取引機能に加えて、現物取引を効率的に行うための補助機能も多数用意されています。

ウェブ版のプラットフォームと比べると、アプリ版ではサイズなどの問題により、包括的な補助機能を提供するのが難しい場合があります。本記事では、ウェブ版のプラットフォームを例に、これらの補助機能についてご紹介いたします。

まず、MEXCの公式ウェブサイトにログインします。次に現物取引ページで、右上の [⚙️] ボタンをクリックし、設定ページにアクセスします。ここでは、注文の発注等に関する補助機能を設定することができます。


1. 注文の確認


注文の確認機能を利用することで、注文手続き中に注文内容の確認ができ、入力ミスなどによる潜在的な損失を防ぐことができます。[⚙️] ボタンをクリックして設定ページにアクセスし、[注文の確認] の右側にある切り替えボタンをクリックして機能をオンにします。そしてこの機能を適用したい注文方法を選択して設定を完了します。


ここで例として指値注文を用いてご説明します。

[指値注文] をクリックして選択し、2ドルで500 MXを購入します。[MXを購入] をクリックすると、[注文の確認] 画面が表示されます。この画面では、取引ペア、タイプ/方向、価格、注文数量、合計金額など、発注予定の指値注文の詳細を確認することができます。間違いがないことを確認したら、[確認] をクリックして注文を発注します。


2. 大口注文の確認


大口注文の確認機能は、注文の確認機能と同じく、1回の大口取引における不注意による潜在的な資産損失を防ぐために設計されています。正式に注文を発注する前に、この機能で発注予定の注文内容をダブルチェックすることができます。ユーザー様ご自身で閾値を設定することができ、注文金額が設定した閾値以上の場合、大口注文の確認機能が発動します。そうでない場合は、この機能が作動することはありません。


上記と同様に、指値注文の発注を例にしてご説明します。ここでは、大口注文の確認機能の閾値を1,000 USDTに設定します。

[指値注文] をクリックして選択し、2ドルで600 MXを購入します。[MXを購入] をクリックすると、[大口注文の確認] 画面が表示され、オレンジ色のメッセージが確認できます。

[大口注文の確認] 画面では、発注予定の指値注文の詳細（取引ペア、タイプ/方向、価格、注文数量、合計金額）を確認することができます。間違いがないことを確認したら、[確認] をクリックして注文を発注します。注文をキャンセルしたい場合は、[キャンセル] をクリックしてください。


3. 成行注文が完全に約定されていない場合のポップアップ


成行注文とは、現在の市場価格で素早く取引を約定させるための注文の一種です。市場の大幅な変動により、成行注文が一部しか約定しない場合があります。[成行注文が完全に約定されていない場合のポップアップ] 機能を有効にすると、成行注文が完全に約定されていない場合にポップアップで通知が表示されます。

4. 注文通知


注文通知機能を有効にしている場合、注文が完了すると、システムがアラートを鳴らし、ページ右下に注文が完了したことを示すメッセージが表示されます。[通知メッセージ] または [サウンド] にチェックを入れることで、お好みの通知方法を選択できます。

5. オープンポジションにおける推定損益


MEXCプラットフォームでは、現物取引ページの下部にある「オープンポジション」項目で、保有中のさまざまな種類のトークンの損益状況を確認することができます。この機能により、ユーザー様の現在の全体的な損益と、保有中の各種トークンの損益が一目で分かるようになります。

保有しているすべてのトークンがMEXCプラットフォームで購入されたものである場合、プラットフォームはユーザー様の平均購入価格を計算し、ユーザー様のポジションの現在の損益に関する情報を提供します。ただし、ユーザー様のトークンの一部またはすべてが他のプラットフォームからMEXCに出金したものである場合は、手動で [平均購入価格] を編集および設定することで、現在のポジションの損益を確認することができます。


6. その他の補助ツール


上記の注文関連機能に加えて、MEXCは現物取引において役立つ様々な補助ツールを提供しています。ユーザー様の好みや特定のニーズに基づいて、これらのツールを使用することができます。

6.1 描画ツール


多くの経験豊富なトレーダーは、将来の市場動向を予測するために、Kラインチャートにパターンを描いています。MEXCは、各種専門的な分析のための線を素早く引くことができる描画ツールを提供し、ユーザー様が十分な情報に基づいた投資判断を行えるようサポートしています。

描画ツールについて詳しく知りたい場合は、「描画ツールの使い方」をご参照ください。

6.2 スクリーンショットの共有


スクリーンショットの共有機能は、描画ツールと併用されることが多いです。描画ツールを使用して将来の市場動向を予測した後、その考えを友人と共有したい場合、スクリーンショットボタンをクリックすると、システムが現在のKラインチャートページの画像を生成してくれるため、ユーザー様の分析を簡単に共有することができます。


6.3 マルチチャート表示


マルチチャート表示は、市場の監視や様々なトークンを効率的に取引するのに役立ちます。現在、MEXCの現物取引では、TradingViewモードでのマルチチャート表示のみをサポートしています。この機能の詳細については、「先物取引 Kラインチャートのレイアウト変更方法」をご覧ください。

6.4 レイアウト設定


MEXC現物取引では、パターン1、パターン2、パターン3の3つのページレイアウトが用意されています。取引ページの右上にある [⚙️] ボタンをクリックすることで、お好みに応じてこれらのレイアウトを切り替えることができます。

また、MEXC現物取引ページの各セクションもドラッグしてサイズを調整できます。セクションの右下にある[⌟]を押しながらドラッグすることで、お好みのサイズに調整することができます。


現物取引ページで提供されている補助機能は、ユーザー様の取引効率を高め、重要な情報を見逃さないようにすることを主な目的としています。日々のお取引の中で、これらの様々な機能を試しながら、ご自身のお取引の習慣に合ったものを見つけ、より効率的な取引にお役立てください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

MEXCの取引ルールガイド：効率的な現物取引のために

MEXCの取引ルールガイド：効率的な現物取引のために

暗号資産の現物取引では、価格分析や戦略選択に加えて、取引プラットフォームの市場ルールを理解し遵守することも同様に重要です。MEXCユーザーにとって、各取引ペアには価格の動きがあるだけでなく、最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額、注文タイプごとの最大注文数量といった特定の注文ルールが設定されています。これらのルールを理解していないと、重要な局面で注文が失敗し、市場機会を逃す可能性があります。1

価格変動率と範囲の読み方、暗号資産取引におけるボラティリティ入門

価格変動率と範囲の読み方、暗号資産取引におけるボラティリティ入門

暗号資産投資の分野において、価格変動率と範囲は重要な二つの指標です。これらは市場の動向を反映するだけでなく、投資家が適切な判断を下すための貴重な指針にもなります。*BTN-MEXCで現物取引&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/BTC_USDT*1. 価格変動率と範囲とは？暗号資産市場において、価格変動率と範囲は、最も一般的に使われる二つの

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得