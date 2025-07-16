MXゾーン 8月イベントレポート





8月、暗号資産市場は全体的に低迷したパフォーマンスを見せました。市場全体のトレンドは頻繁に変動し、調整と反発の間を行き来しながら、最終的には前月比でわずかな減少を記録しました。この市場の下落はMXトークンの価格にも影響を与え、8月を通して3.7 USDT付近で小幅な変動を見せました。それにもかかわらず、年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは年初来で約42.3%の著しい上昇を遂げています。













2024年8月、MEXCプラットフォームでは合計120回のエアドロップイベントが実施され、総額634万ドル以上の報酬が配布され、APYは最大42%に達しました。





MEXCプラットフォームの統計によると、以下の表に示されているように、8月のエアドロップイベントで最も成長したトップ5のトークンは、すべて価格が100%以上上昇しました。その中でも、ORDERトークンは最も高い成長を見せ、驚異的な761.5%の上昇を達成しました。さらに、トークンの成長比較では、トップ3のトークンすべてが120%以上の上昇を記録し、HFトークンは139.92%、EDLCトークンは124.76%の上昇を示しました。トークン価格の詳細な上昇情報については、以下の表をご参照ください。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (8/31現在) ORDER 2024/8/26 761.50% HF 2024/8/20 139.92% EDLC 2024/8/1 124.76% DEOD 2024/8/12 113.30% RFRM 2024/8/29 105.00%









Launchpool および Kickstarter は、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MX以上を保有している場合、これらのイベントに登録して参加することができます。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。[Launchpool] と [Kickstarter] イベントにアクセスできるリンクがあります。













現在MX保有者ではないものの、Launchpool や Kickstarter のイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで1,000MXトークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「 1分でMXを購入する 」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。





MXトークンを保有することで、エアドロップイベントへの無料参加だけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで相殺でき、20%オフを享受できます。さらに、過去1日間に現物アカウントで1,000MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。





MEXC取引プラットフォームは、包括的で豊富な暗号資産の提供と、その上場スピードで幅広いユーザーを魅了しています。その深い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービスの対応により、多くのユーザーを魅了しています。




