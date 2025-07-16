8月、暗号資産市場は全体的に低迷したパフォーマンスを見せました。市場全体のトレンドは頻繁に変動し、調整と反発の間を行き来しながら、最終的には前月比でわずかな減少を記録しました。この市場の下落はMXトークンの価格にも影響を与え、8月を通して3.7 USDT付近で小幅な変動を見せました。それにもかかわらず、年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは年初来で約42.3%の著しい上昇を遂げていま8月、暗号資産市場は全体的に低迷したパフォーマンスを見せました。市場全体のトレンドは頻繁に変動し、調整と反発の間を行き来しながら、最終的には前月比でわずかな減少を記録しました。この市場の下落はMXトークンの価格にも影響を与え、8月を通して3.7 USDT付近で小幅な変動を見せました。それにもかかわらず、年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは年初来で約42.3%の著しい上昇を遂げていま
MXゾーン 8月イベントレポート

8月、暗号資産市場は全体的に低迷したパフォーマンスを見せました。市場全体のトレンドは頻繁に変動し、調整と反発の間を行き来しながら、最終的には前月比でわずかな減少を記録しました。この市場の下落はMXトークンの価格にも影響を与え、8月を通して3.7 USDT付近で小幅な変動を見せました。それにもかかわらず、年初の2.6 USDTという価格と比較すると、MXは年初来で約42.3%の著しい上昇を遂げています。

MXトークンを長期保有することで、トークンの価値が上昇するにつれて大きなリターンを得られることが明らかです。価格上昇に加え、MEXCはMX保有者向け特典として無料エアドロップイベントも提供しており、さらに報酬を得る機会があります。MXを保有するメリットについて詳しくは、「MX保有の3大メリット」をお読みください。

1. MXゾーン8月イベントレポート


2024年8月、MEXCプラットフォームでは合計120回のエアドロップイベントが実施され、総額634万ドル以上の報酬が配布され、APYは最大42%に達しました。

MEXCプラットフォームの統計によると、以下の表に示されているように、8月のエアドロップイベントで最も成長したトップ5のトークンは、すべて価格が100%以上上昇しました。その中でも、ORDERトークンは最も高い成長を見せ、驚異的な761.5%の上昇を達成しました。さらに、トークンの成長比較では、トップ3のトークンすべてが120%以上の上昇を記録し、HFトークンは139.92%、EDLCトークンは124.76%の上昇を示しました。トークン価格の詳細な上昇情報については、以下の表をご参照ください。

2024年8月 優良暗号資産トップ5

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率
(8/31現在)
ORDER
2024/8/26
761.50%
HF
2024/8/20
139.92%
EDLC
2024/8/1
124.76%
DEOD
2024/8/12
113.30%
RFRM
2024/8/29
105.00%

2. エアドロップイベントへの参加方法


Launchpool および Kickstarter は、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MX以上を保有している場合、これらのイベントに登録して参加することができます。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。[Launchpool] と [Kickstarter] イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、Launchpool や Kickstarter のイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで1,000MXトークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有することで、エアドロップイベントへの無料参加だけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで相殺でき、20%オフを享受できます。さらに、過去1日間に現物アカウントで1,000MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。

MEXC取引プラットフォームは、包括的で豊富な暗号資産の提供と、その上場スピードで幅広いユーザーを魅了しています。その深い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービスの対応により、多くのユーザーを魅了しています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザーに安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


