今、暗号資産業界では「BRC-20」という規格が話題になっています。この規格は単に新しいというだけではなく、取引手数料の高騰をもたらすなど暗号資産業界全体に大きな影響を与えているために大きな注目を集めています。今回は、BRC-20について基礎から学び直してみましょう。 Q. BRC-20って何？ BRC-20はビットコインのブロックチェーン上でトークンの発行と転送を容易にできる規格です。ビットコイ今、暗号資産業界では「BRC-20」という規格が話題になっています。この規格は単に新しいというだけではなく、取引手数料の高騰をもたらすなど暗号資産業界全体に大きな影響を与えているために大きな注目を集めています。今回は、BRC-20について基礎から学び直してみましょう。 Q. BRC-20って何？ BRC-20はビットコインのブロックチェーン上でトークンの発行と転送を容易にできる規格です。ビットコイ
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/「BRC-20トー...問一答で解説！

「BRC-20トークン」を初心者にもわかりやすく一問一答で解説！

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#基本概念
Quack AI
Q$0.027183+0.42%
NFT
NFT$0.00000043+0.06%
IO
IO$0.525+3.34%
ORDI
ORDI$7.993+1.95%
Memecoin
MEME$0.002416+2.63%

今、暗号資産業界では「BRC-20」という規格が話題になっています。この規格は単に新しいというだけではなく、取引手数料の高騰をもたらすなど暗号資産業界全体に大きな影響を与えているために大きな注目を集めています。今回は、BRC-20について基礎から学び直してみましょう。

Q. BRC-20って何？

BRC-20はビットコインのブロックチェーン上でトークンの発行と転送を容易にできる規格です。ビットコインのネットワークでトークンの発行が簡単にできることから、その誕生以来多くのトークンが生み出されています。

BRC-20は今年3月にDomo氏というエンジニアによって考案されました。ちなみにBRCは「Bitcoin Request for Comment」を略したものです。

Q. BRC-20はどんな技術を使っている？

BRC-20はOrdinalというプロトコルを利用しています。Ordinalは元々ビットコインによるNFTを実現するために生み出されたプロトコルです。

同じ価値のビットコインは他の同じ価値のビットコインとの差異がなくNFTにはなり得ませんが、ビットコインのブロックチェーンに画像やテキストなどのデータを記録することでNFTを作り出すというのがこのプロトコルの特徴です。

もともとNFTを生み出すはずだったプロトコルをベースに、（NFTではない）様々なトークンを簡単に生み出せるようにしたのがBRC-20と言えるでしょう。

BRC-20で作られたトークンはコントラクトを自動で履行する「スマートコントラクト」は使用せず、ビットコインのネットワークにJSONファイルを保存することでユーザー間の取引が可能になっています。JSONは暗号資産やブロックチェーンに関係なく広く使われている構造化データを保存するためのファイル形式で、スマートコントラクトほど複雑な条件を実行できません。

Q. BRC-20でどれぐらいコインが作られている？

BRC-20はビットコインのブロックチェーン上で簡単にトークンが作れてしまう技術であったために、とてつもない量の種類のトークンが生み出されました。

BRC-20.ioによれば5月13日の段階で、1万4千種類を超えるトークンがあり、それらのコインを全て合わせた時価総額は5.3億ドル（およそ700億円）。同時点での24時間取引量は2 億ドル（およそ270億円）でした。

Q. BRC-20で注目すべきコインは？

BRC-20で作られたコインで時価総額・流動性（24時間取引量）でトップなのはOrdinals（ORDI）というコインです。BRC-20.ioによれば5月13日時点で時価総額は3.3億ドル（およそ450億円）、24時間取引量は2億ドル（およそ270億円）でした。

13日の時点では、BRC-20で作られたコインの時価総額と24時間取引量のほとんどをORDIが占めています。インターネットミームを起源とするmemeコインが次々とBRC-20によって作られていますが、ORDIほどの時価総額や取引量には遠く及ばない状況です。取引所のBRC-20への対応が進めば他のコインも上場を果たし、状況は変わっていくかもしれません。

Q. BRC-20が暗号資産マーケット全体に及ぼしている影響は？

BRC-20の影響はもはやBRC-20によって生み出されたトークンにとどまりません。

BRC-20が登場してから、ビットコインブロックチェーン上のBRC-20取引数が通常のBTC取引を上回る事態が何度か発生しています。BRC-20が生み出したコインがビットコインのネットワークを混雑させており、ビットコイン送金手数料は過去2年で最高値を記録しました。送金が詰まってしまい、一部の取引所がビットコインの送金を一時停止したというニュースを見た人は少なくないでしょう。

手数料の高騰に対しては様々な意見があります。手数料が上がればビットコインのセキュリティの堅牢性を守るマイナーにインセンティブをもたらす一方で、それ以外のビットコインを利用するユーザーはその分のコストを負担しなければなりません。いずれにせよBRC-20がもたらした手数料高騰はビットコインの取引環境に大きな影響をもたらしています。

Q 今後の展開は？

BRC-20の後継版であるBRC-21の開発がすでに進められています。開発が実現すればビットコイン以外のブロックチェーンで作られたトークンをビットコインのブロックチェーンでも発行可能になるとのことです。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得