Che cos'è l'evento "Kickstarter"?

L'evento "Kickstarter" è un'attività durante la fase di pre-lancio di un progetto, nella quale il progetto avvia la votazione per il lancio su MEXC, quindi invia i suoi token gratuitamente a tutti gli utenti che votano con successo. Se gli obiettivi prefissati non sono raggiunti, MEXC annulla il progetto elencato e sblocca il token di voto. Questo evento è pensato per attirare più progetti premium da quotare su MEXC e fornire airdrop gratuiti agli utenti MEXC.