Fondata nel 2018, MEXC Global è conosciuta come l'exchange di tecnologie di matching ad alte prestazioni e mega transazioni. Il team di MEXC Global è tra i pionieri della tecnologia finanziaria e della blockchain. Attualmente, MEXC Global si rivolge a oltre 10 milioni di utenti in più di 170 Paesi in tutto il mondo e siamo appena partiti. Questo magnifico traguardo è una pietra miliare significativa e MEXC Global mira a diventare la piattaforma di riferimento per i nuovi trader e per gli investitori esperti nel loro percorso finanziario.

MEXC è presente in tutti i principali continenti e giurisdizioni in tutto il mondo ed è regolamentato, direttamente o tramite affiliate, da alcune delle giurisdizioni più rinomate del mondo. MEXC Global offre anche supporto linguistico localizzato per investitori di diversi paesi, rendendo più facile per loro fare trading. Lo scambio di MEXC Global è un motore di trading ad alte prestazioni che è stato sviluppato da esperti del settore bancario ed è in grado di completare 1,4 milioni di transazioni al secondo, il che si traduce in un'efficienza rivoluzionaria e prestazioni migliorate. La sicurezza degli utenti è una priorità assoluta in MEXC Global, per cui i nostri server sono ospitati in modo indipendente in più paesi garantendo l'integrità e la sicurezza dei dati ottimali.