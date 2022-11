Azioni vietate su MEXC:

1. Sono proibite azioni come il riciclaggio di denaro, le transazioni contraffatte, la raccolta illegale di fondi e la frode. Usare l'identità di altri per registrarsi è un'azione che porta all'esclusione; non è permesso qualsiasi occultamento o frode intenzionale nel KYC. Inoltre, MEXC ha il diritto di congelare, terminare l'account di un utente sospettato dei suddetti comportamenti scorretti o nascondere i suoi asset digitali criptati.

2. Questo avviso di rischio non riflette l'intera natura del mercato delle criptovalute. Ci sono molti altri rischi e fattori che possono causare perdite economiche che non sono stati elencati. Per questo motivo, devi leggere e comprendere pienamente le regole relative alla transazione, le promozioni e gli accordi relativi, oltre a questa notifica sul rischio, e assicurarti di avere valutato con attenzione le caratteristiche finanziarie e i relativi rischi prima di impegnarti in transazioni con le criptovalute, in modo da evitare perdite che non sei in grado di sopportare.