6.Non-Permitted Uses and Activities

(a)You represent and warrant that your use of the Services will not be for any illegal activities including, but not limited to, online harassment (cyber-bullying); sending unauthorised advertising or spam; viewing, collecting, or transmitting child pornography; engaging in illegal narcotics trade; engaging in illegal arms trade; and engaging in illegal human trafficking.

(b)You represent and warrant that you will not modify, prepare derivative works of, or reverse engineer any of MEXC’s Services.

(c) L'utente dichiara e garantisce che l'utilizzo dei Servizi non consentirà virus, Trojan, backdoor, worm, time bomb, blocchi software, spyware o qualsiasi altro software dannoso in grado di accedere a modificare, eliminare, danneggiare , disabilitando, disattivando, interferendo con o danneggiando in altro modo qualsiasi computer, rete o dati, dispositivo o qualsiasi altra informazione archiviata elettronicamente per (i) interrompere, disabilitare, danneggiare o impedire in altro modo l'utilizzo dei Servizi da parte di altri; o per (ii) danneggiare o distruggere dati, file o informazioni archiviate elettronicamente.

(d) Dichiari e garantisci che non commercializzerai o rivenderai i Servizi MEXC a terzi.

(e) Dichiari e garantisci che non trasmetterai materiale che possa violare i diritti intellettuali o alla privacy di terzi.