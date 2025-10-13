Economia del token di Yee Token (YEE)
Informazioni su Yee Token YEE
Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love.
The Yee Legend
[Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative]
There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan.
Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own.
The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure.
Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected
Economia del token di Yee Token (YEE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Yee Token (YEE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token YEE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token YEE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di YEE, esplora il prezzo in tempo reale del token YEE!
