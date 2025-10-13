Economia del token e analisi del prezzo di Yee Token (YEE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Yee Token (YEE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Massimo storico: $ 0.01400444 $ 0.01400444 $ 0.01400444 Minimo storico: $ 0.00018127 $ 0.00018127 $ 0.00018127 Prezzo attuale: $ 0.00325511 $ 0.00325511 $ 0.00325511