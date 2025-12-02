Economia del token e analisi del prezzo di YAPE (YAPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per YAPE (YAPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K Fornitura totale: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M Fornitura circolante: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K Massimo storico: $ 0.087726 $ 0.087726 $ 0.087726 Minimo storico: $ 0.00342319 $ 0.00342319 $ 0.00342319 Prezzo attuale: $ 0.0035076 $ 0.0035076 $ 0.0035076