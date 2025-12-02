Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.98M Fornitura totale: $ 2.78M Fornitura circolante: $ 2.67M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.98M Massimo storico: $ 2.18 Minimo storico: $ 1.011 Prezzo attuale: $ 1.12