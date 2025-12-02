Economia del token e analisi del prezzo di WLF TOKEN (WLF)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WLF TOKEN (WLF), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Fornitura totale: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Fornitura circolante: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Massimo storico: $ 0.0021434 $ 0.0021434 $ 0.0021434 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00085391 $ 0.00085391 $ 0.00085391