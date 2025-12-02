Economia del token e analisi del prezzo di whatever (WHATEVER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per whatever (WHATEVER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 381.15K Fornitura totale: $ 999.96M Fornitura circolante: $ 999.96M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 381.15K Massimo storico: $ 0.0026641 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00038117