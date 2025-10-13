Economia del token di Wat (WAT)
Economia del token e analisi del prezzo di Wat (WAT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wat (WAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Wat WAT
$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.
Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.
No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
Economia del token di Wat (WAT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Wat (WAT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token WAT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token WAT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di WAT, esplora il prezzo in tempo reale del token WAT!
Previsione prezzi di WAT
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi WAT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di WAT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy