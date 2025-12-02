Economia del token e analisi del prezzo di USDu (USDU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per USDu (USDU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 26.16M $ 26.16M $ 26.16M Fornitura totale: $ 26.17M $ 26.17M $ 26.17M Fornitura circolante: $ 26.17M $ 26.17M $ 26.17M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.16M $ 26.16M $ 26.16M Massimo storico: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Minimo storico: $ 0.987204 $ 0.987204 $ 0.987204 Prezzo attuale: $ 0.99953 $ 0.99953 $ 0.99953