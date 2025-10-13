Economia del token e analisi del prezzo di USDai (USDAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per USDai (USDAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 598.28M $ 598.28M $ 598.28M Fornitura totale: $ 578.48M $ 578.48M $ 578.48M Fornitura circolante: $ 578.48M $ 578.48M $ 578.48M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 598.28M $ 598.28M $ 598.28M Massimo storico: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Minimo storico: $ 0.769779 $ 0.769779 $ 0.769779 Prezzo attuale: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035