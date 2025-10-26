Prezzo di Uranus DEX (URA)
-1.89%
+25.28%
-0.29%
-0.29%
Il prezzo in tempo reale di Uranus DEX (URA) è $0.0021709. Nelle ultime 24 ore, URA ha oscillato tra un minimo di $ 0.00170697 e un massimo di $ 0.00232272, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di URA è $ 0.00970236, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, URA è variato del -1.89% nell'ultima ora, del +25.28% nelle 24 ore e del -0.29% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Uranus DEX è $ 2.17M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di URA è 999.91M, con una fornitura totale di 999906534.721591. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.17M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Uranus DEX a USD è stata $ +0.00043806.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Uranus DEX in USD è stata di $ -0.0011627954.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Uranus DEX in USD è stata di $ +0.0053830691.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Uranus DEX in USD è stata di $ +0.0019405792315883795.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.00043806
|+25.28%
|30 giorni
|$ -0.0011627954
|-53.56%
|60 giorni
|$ +0.0053830691
|+247.96%
|90 giorni
|$ +0.0019405792315883795
|+842.56%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
