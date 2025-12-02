Economia del token e analisi del prezzo di UpTop (UPTOP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per UpTop (UPTOP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 556.17K $ 556.17K $ 556.17K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Massimo storico: $ 0.04540951 $ 0.04540951 $ 0.04540951 Minimo storico: $ 0.00260003 $ 0.00260003 $ 0.00260003 Prezzo attuale: $ 0.00264763 $ 0.00264763 $ 0.00264763