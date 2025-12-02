Economia del token e analisi del prezzo di UIUI (UI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per UIUI (UI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 611.00M $ 611.00M $ 611.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 22.50K $ 22.50K $ 22.50K Massimo storico: $ 0.02300427 $ 0.02300427 $ 0.02300427 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0