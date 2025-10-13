Economia del token e analisi del prezzo di Titan Token (TNT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Titan Token (TNT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 149.96K $ 149.96K $ 149.96K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 149.96K $ 149.96K $ 149.96K Massimo storico: $ 0.00371391 $ 0.00371391 $ 0.00371391 Minimo storico: $ 0.00139749 $ 0.00139749 $ 0.00139749 Prezzo attuale: $ 0.00149964 $ 0.00149964 $ 0.00149964