Economia del token e analisi del prezzo di StratoStack (STACK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per StratoStack (STACK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K Fornitura totale: $ 96.38B $ 96.38B $ 96.38B Fornitura circolante: $ 96.38B $ 96.38B $ 96.38B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0