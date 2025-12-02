Economia del token e analisi del prezzo di Smart Layer Network (SLN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Smart Layer Network (SLN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 708.91K $ 708.91K $ 708.91K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 79.23M $ 79.23M $ 79.23M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 894.76K $ 894.76K $ 894.76K Massimo storico: $ 7.46 $ 7.46 $ 7.46 Minimo storico: $ 0.00358679 $ 0.00358679 $ 0.00358679 Prezzo attuale: $ 0.00873866 $ 0.00873866 $ 0.00873866