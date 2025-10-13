Economia del token di Silensio (SILEN)
Economia del token e analisi del prezzo di Silensio (SILEN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Silensio (SILEN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Silensio SILEN
Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.
Economia del token di Silensio (SILEN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Silensio (SILEN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SILEN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SILEN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SILEN, esplora il prezzo in tempo reale del token SILEN!
Previsione prezzi di SILEN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SILEN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SILEN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy