Economia del token e analisi del prezzo di Runnit (RUNNIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Runnit (RUNNIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 190.92K $ 190.92K $ 190.92K Fornitura totale: $ 984.03M $ 984.03M $ 984.03M Fornitura circolante: $ 984.03M $ 984.03M $ 984.03M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 190.92K $ 190.92K $ 190.92K Massimo storico: $ 0.00184201 $ 0.00184201 $ 0.00184201 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00019381 $ 0.00019381 $ 0.00019381