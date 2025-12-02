Economia del token e analisi del prezzo di RESI (SN46)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RESI (SN46), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Fornitura totale: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Fornitura circolante: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Massimo storico: $ 6.05 $ 6.05 $ 6.05 Minimo storico: $ 0.641241 $ 0.641241 $ 0.641241 Prezzo attuale: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39