Economia del token e analisi del prezzo di Ref Finance (REF)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ref Finance (REF), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Massimo storico: $ 10.64 $ 10.64 $ 10.64 Minimo storico: $ 0.04128611 $ 0.04128611 $ 0.04128611 Prezzo attuale: $ 0.062682 $ 0.062682 $ 0.062682