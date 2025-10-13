Economia del token e analisi del prezzo di Real GEM Token (GEM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Real GEM Token (GEM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.63M Fornitura totale: $ 226.52K Fornitura circolante: $ 226.52K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.63M Massimo storico: $ 12.24 Minimo storico: $ 9.97 Prezzo attuale: $ 11.62