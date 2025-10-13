Economia del token di Queen Kitty (QKITTY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Queen Kitty (QKITTY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Queen Kitty QKITTY
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
Economia del token di Queen Kitty (QKITTY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Queen Kitty (QKITTY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token QKITTY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token QKITTY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di QKITTY, esplora il prezzo in tempo reale del token QKITTY!
Previsione prezzi di QKITTY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi QKITTY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di QKITTY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
