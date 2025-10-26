Il prezzo in tempo reale di Queen Kitty oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi QKITTY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di QKITTY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Queen Kitty oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi QKITTY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di QKITTY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su QKITTY

Informazioni sul prezzo di QKITTY

Whitepaper di QKITTY

Sito web ufficiale di QKITTY

Economia del token di QKITTY

Previsioni del prezzo di QKITTY

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Queen Kitty

Prezzo di Queen Kitty (QKITTY)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in QKITTY:

$0.00062929
$0.00062929$0.00062929
+4.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Queen Kitty (QKITTY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:02:58 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+4.00%

+102.25%

+102.25%

Il prezzo in tempo reale di Queen Kitty (QKITTY) è --. Nelle ultime 24 ore, QKITTY ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di QKITTY è $ 0.00113352, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, QKITTY è variato del +0.51% nell'ultima ora, del +4.00% nelle 24 ore e del +102.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Queen Kitty (QKITTY)

$ 626.48K
$ 626.48K$ 626.48K

--
----

$ 626.48K
$ 626.48K$ 626.48K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

L'attuale capitalizzazione di mercato di Queen Kitty è $ 626.48K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di QKITTY è 995.53M, con una fornitura totale di 995531623.5120468. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 626.48K.

Cronologia dei prezzi di Queen Kitty (QKITTY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Queen Kitty a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Queen Kitty in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Queen Kitty in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Queen Kitty in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+4.00%
30 giorni$ 0+54.86%
60 giorni$ 0+4.53%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Queen Kitty (QKITTY)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Queen Kitty (USD)

Quanto varrà Queen Kitty (QKITTY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Queen Kitty (QKITTY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Queen Kitty.

Controlla subito la previsione del prezzo di Queen Kitty!

QKITTY in valute locali

Economia del token di Queen Kitty (QKITTY)

Comprendere l'economia del token di Queen Kitty (QKITTY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token QKITTY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Queen Kitty (QKITTY)

Quanto vale oggi Queen Kitty (QKITTY)?
Il prezzo in tempo reale di QKITTY in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da QKITTY in USD?
Il prezzo attuale di QKITTY in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Queen Kitty?
La capitalizzazione di mercato per QKITTY è $ 626.48K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di QKITTY?
La fornitura circolante di QKITTY è 995.53M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di QKITTY?
QKITTY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00113352 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di QKITTY?
QKITTY ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di QKITTY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per QKITTY è -- USD.
QKITTY salirà quest'anno?
QKITTY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di QKITTY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:02:58 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Queen Kitty (QKITTY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,434.28
$111,434.28$111,434.28

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,948.51
$3,948.51$3,948.51

+0.40%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05457
$0.05457$0.05457

-20.45%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.2340
$7.2340$7.2340

-1.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+1.21%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,434.28
$111,434.28$111,434.28

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,948.51
$3,948.51$3,948.51

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5917
$2.5917$2.5917

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+1.21%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19671
$0.19671$0.19671

+0.24%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000118
$0.000000000000118$0.000000000000118

+18.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.068402
$0.068402$0.068402

+9,020.26%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3615
$0.3615$0.3615

+1,346.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3615
$0.3615$0.3615

+1,346.00%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000745
$0.0000000000745$0.0000000000745

+61.60%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.036758
$0.036758$0.036758

+46.09%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000158
$0.0000000000000000000158$0.0000000000000000000158

+43.63%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004155
$0.00004155$0.00004155

+31.19%