Economia del token e analisi del prezzo di Portals (PORTALS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Portals (PORTALS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.54M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 230.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 15.41M Massimo storico: $ 0.269855 Minimo storico: $ 0.01444278 Prezzo attuale: $ 0.01547995