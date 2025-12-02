Economia del token e analisi del prezzo di Peengu (PEENGU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Peengu (PEENGU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K Fornitura totale: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M Fornitura circolante: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 27.12K $ 27.12K $ 27.12K Massimo storico: $ 0.00014284 $ 0.00014284 $ 0.00014284 Minimo storico: $ 0.00002833 $ 0.00002833 $ 0.00002833 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0