Economia del token e analisi del prezzo di Omnipair (OMFG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Omnipair (OMFG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Fornitura totale: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Fornitura circolante: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Massimo storico: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Minimo storico: $ 0.335642 $ 0.335642 $ 0.335642 Prezzo attuale: $ 0.575263 $ 0.575263 $ 0.575263