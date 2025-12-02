Economia del token e analisi del prezzo di Nativ (NTV)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nativ (NTV), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 13.09K $ 13.09K $ 13.09K Fornitura totale: $ 148.00B $ 148.00B $ 148.00B Fornitura circolante: $ 29.53B $ 29.53B $ 29.53B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 65.62K $ 65.62K $ 65.62K Massimo storico: $ 0.00003445 $ 0.00003445 $ 0.00003445 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0