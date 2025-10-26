Il prezzo in tempo reale di Nativ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NTV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NTV su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Nativ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NTV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NTV su MEXC ora.

Prezzo di Nativ (NTV)

Grafico dei prezzi in tempo reale di Nativ (NTV)
Informazioni sui prezzi di Nativ (NTV) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Nativ (NTV) è --. Nelle ultime 24 ore, NTV ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NTV è $ 0.00003445, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, NTV è variato del -4.78% nell'ultima ora, del -24.88% nelle 24 ore e del -75.74% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nativ è $ 15.34K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di NTV è 29.53B, con una fornitura totale di 148000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 76.89K.

Cronologia dei prezzi di Nativ (NTV) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Nativ a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Nativ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Nativ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Nativ in USD è stata di $ 0.

Che cos'è Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Nativ (USD)

Quanto varrà Nativ (NTV) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nativ (NTV) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nativ.

Economia del token di Nativ (NTV)

Comprendere l'economia del token di Nativ (NTV) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NTV!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Nativ (NTV)

Quanto vale oggi Nativ (NTV)?
Il prezzo in tempo reale di NTV in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NTV in USD?
Il prezzo attuale di NTV in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nativ?
La capitalizzazione di mercato per NTV è $ 15.34K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NTV?
La fornitura circolante di NTV è 29.53B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NTV?
NTV ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00003445 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NTV?
NTV ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di NTV?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NTV è -- USD.
NTV salirà quest'anno?
NTV potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NTV per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

