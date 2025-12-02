Economia del token e analisi del prezzo di Mint Blockchain (MINT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mint Blockchain (MINT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 394.05K $ 394.05K $ 394.05K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 195.95M $ 195.95M $ 195.95M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Massimo storico: $ 0.079854 $ 0.079854 $ 0.079854 Minimo storico: $ 0.00144984 $ 0.00144984 $ 0.00144984 Prezzo attuale: $ 0.00201247 $ 0.00201247 $ 0.00201247