Prezzo di Mint Blockchain (MINT)
+0.20%
-20.47%
-15.25%
-15.25%
Il prezzo in tempo reale di Mint Blockchain (MINT) è $0.00212022. Nelle ultime 24 ore, MINT ha oscillato tra un minimo di $ 0.00209949 e un massimo di $ 0.00266782, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MINT è $ 0.079854, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00144984.
In termini di performance a breve termine, MINT è variato del +0.20% nell'ultima ora, del -20.47% nelle 24 ore e del -15.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Mint Blockchain è $ 415.46K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MINT è 195.95M, con una fornitura totale di 999999999.5153956. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.12M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Mint Blockchain a USD è stata $ -0.00054595747965322.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Mint Blockchain in USD è stata di $ -0.0009010368.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Mint Blockchain in USD è stata di $ -0.0010373960.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Mint Blockchain in USD è stata di $ -0.008696269592591655.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.00054595747965322
|-20.47%
|30 giorni
|$ -0.0009010368
|-42.49%
|60 giorni
|$ -0.0010373960
|-48.92%
|90 giorni
|$ -0.008696269592591655
|-80.39%
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
Comprendere l'economia del token di Mint Blockchain (MINT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MINT!
