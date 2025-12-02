Economia del token e analisi del prezzo di Midas mHYPER (MHYPER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Midas mHYPER (MHYPER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 92.38M $ 92.38M $ 92.38M Fornitura totale: $ 87.25M $ 87.25M $ 87.25M Fornitura circolante: $ 87.25M $ 87.25M $ 87.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 92.38M $ 92.38M $ 92.38M Massimo storico: $ 1.059 $ 1.059 $ 1.059 Minimo storico: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Prezzo attuale: $ 1.059 $ 1.059 $ 1.059