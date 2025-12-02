Maggiori informazioni su PLAY
Economia del token di PlaysOut (PLAY)
Economia del token e analisi del prezzo di PlaysOut (PLAY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PlaysOut (PLAY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su PlaysOut PLAY
PlaysOut è l'infrastruttura editoriale ad alte prestazioni che alimenta il futuro dei giochi integrati. Progettata per l'era delle superapp, consente agli sviluppatori di lanciare e scalare migliaia di minigiochi a livello globale attraverso un'unica integrazione senza soluzione di continuità. Trasformando le app ad alto traffico in ambienti di gioco interattivi, PlaysOut aumenta il coinvolgimento, la fidelizzazione e la monetizzazione. La sua architettura aperta e interoperabile collega il Web2 e il Web3, supportando la collaborazione tra ecosistemi e offrendo esperienze digitali di nuova generazione senza attriti o sistemi frammentati. PlaysOut è un motore di crescita per l'intrattenimento interattivo, dove ogni tocco sblocca valore e ogni gioco fa progredire l'economia on-chain.
Economia del token di PlaysOut (PLAY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di PlaysOut (PLAY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PLAY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PLAY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PLAY, esplora il prezzo in tempo reale del token PLAY!
Come acquistare PLAY
Vuoi aggiungere PlaysOut (PLAY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PLAY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di PlaysOut (PLAY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PLAY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PLAY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PLAY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PLAY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
