Economia del token e analisi del prezzo di MetaMask USD (MUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MetaMask USD (MUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.85M $ 25.85M $ 25.85M Fornitura totale: $ 25.82M $ 25.82M $ 25.82M Fornitura circolante: $ 25.82M $ 25.82M $ 25.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.85M $ 25.85M $ 25.85M Massimo storico: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Minimo storico: $ 0.925488 $ 0.925488 $ 0.925488 Prezzo attuale: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003