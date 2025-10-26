Il prezzo in tempo reale di Maya World oggi è 0.00026707 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MAYA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MAYA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Maya World oggi è 0.00026707 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MAYA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MAYA su MEXC ora.

Logo Maya World

Prezzo di Maya World (MAYA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MAYA:

$0.00026754
$0.00026754
+27.20%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Maya World (MAYA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:00:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Maya World (MAYA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00020794
$ 0.00020794
Min sulle 24h
$ 0.00034166
$ 0.00034166
Max sulle 24h

$ 0.00020794
$ 0.00020794

$ 0.00034166
$ 0.00034166

$ 0.00055142
$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795

-2.33%

+24.32%

+33.19%

+33.19%

Il prezzo in tempo reale di Maya World (MAYA) è $0.00026707. Nelle ultime 24 ore, MAYA ha oscillato tra un minimo di $ 0.00020794 e un massimo di $ 0.00034166, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MAYA è $ 0.00055142, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00010795.

In termini di performance a breve termine, MAYA è variato del -2.33% nell'ultima ora, del +24.32% nelle 24 ore e del +33.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Maya World (MAYA)

$ 251.04K
$ 251.04K

--
--

$ 267.07K
$ 267.07K

939.99M
939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Maya World è $ 251.04K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MAYA è 939.99M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 267.07K.

Cronologia dei prezzi di Maya World (MAYA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Maya World a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Maya World in USD è stata di $ +0.0001140450.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Maya World in USD è stata di $ -0.0000099825.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Maya World in USD è stata di $ +0.00008968526910658084.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+24.32%
30 giorni$ +0.0001140450+42.70%
60 giorni$ -0.0000099825-3.73%
90 giorni$ +0.00008968526910658084+50.56%

Che cos'è Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Maya World (MAYA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Maya World (USD)

Quanto varrà Maya World (MAYA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Maya World (MAYA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Maya World.

Controlla subito la previsione del prezzo di Maya World!

MAYA in valute locali

Economia del token di Maya World (MAYA)

Comprendere l'economia del token di Maya World (MAYA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MAYA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Maya World (MAYA)

Quanto vale oggi Maya World (MAYA)?
Il prezzo in tempo reale di MAYA in USD è 0.00026707 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MAYA in USD?
Il prezzo attuale di MAYA in USD è $ 0.00026707. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Maya World?
La capitalizzazione di mercato per MAYA è $ 251.04K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MAYA?
La fornitura circolante di MAYA è 939.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MAYA?
MAYA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00055142 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MAYA?
MAYA ha visto un prezzo ATL di 0.00010795 USD.
Qual è il volume di trading di MAYA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MAYA è -- USD.
MAYA salirà quest'anno?
MAYA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MAYA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:00:09 (UTC+8)

Disclaimer

$111,621.69

$3,961.54

$0.05955

$7.0200

$194.48

$111,621.69

$3,961.54

$2.6006

$194.48

$0.19725

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000117

$0.055000

$0.4565

$0.4565

$0.0000000000000000000180

$0.0000000000744

$0.037270

$0.00004011

