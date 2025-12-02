Economia del token e analisi del prezzo di Liquidy (LQDY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Liquidy (LQDY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 507.13K $ 507.13K $ 507.13K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M Massimo storico: $ 0.167274 $ 0.167274 $ 0.167274 Minimo storico: $ 0.075791 $ 0.075791 $ 0.075791 Prezzo attuale: $ 0.077418 $ 0.077418 $ 0.077418