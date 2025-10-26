Il prezzo in tempo reale di Liquidy oggi è 0.124123 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LQDY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LQDY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Liquidy oggi è 0.124123 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LQDY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LQDY su MEXC ora.

Prezzo di Liquidy (LQDY)

$0.124123
$0.124123
-1.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni.
Grafico dei prezzi in tempo reale di Liquidy (LQDY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:46:29 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Liquidy (LQDY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.123406
$ 0.123406
Min sulle 24h
$ 0.125477
$ 0.125477
Max sulle 24h

$ 0.123406
$ 0.123406

$ 0.125477
$ 0.125477

$ 0.167274
$ 0.167274

$ 0.118346
$ 0.118346

--

-1.07%

-5.66%

-5.66%

Il prezzo in tempo reale di Liquidy (LQDY) è $0.124123. Nelle ultime 24 ore, LQDY ha oscillato tra un minimo di $ 0.123406 e un massimo di $ 0.125477, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LQDY è $ 0.167274, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.118346.

In termini di performance a breve termine, LQDY è variato del -- nell'ultima ora, del -1.07% nelle 24 ore e del -5.66% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Liquidy (LQDY)

$ 807.23K
$ 807.23K

--
--

$ 12.41M
$ 12.41M

6.50M
6.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Liquidy è $ 807.23K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di LQDY è 6.50M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 12.41M.

Cronologia dei prezzi di Liquidy (LQDY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Liquidy a USD è stata $ -0.0013536580011634.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Liquidy in USD è stata di $ -0.0121581953.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Liquidy in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Liquidy in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0013536580011634-1.07%
30 giorni$ -0.0121581953-9.79%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Liquidy (LQDY)

Quanto vale oggi Liquidy (LQDY)?
Il prezzo in tempo reale di LQDY in USD è 0.124123 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LQDY in USD?
Il prezzo attuale di LQDY in USD è $ 0.124123. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Liquidy?
La capitalizzazione di mercato per LQDY è $ 807.23K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LQDY?
La fornitura circolante di LQDY è 6.50M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LQDY?
LQDY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.167274 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LQDY?
LQDY ha visto un prezzo ATL di 0.118346 USD.
Qual è il volume di trading di LQDY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LQDY è -- USD.
LQDY salirà quest'anno?
LQDY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LQDY per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Liquidy (LQDY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

