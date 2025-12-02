Economia del token e analisi del prezzo di Ledgity Token (LDY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ledgity Token (LDY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 283.64K $ 283.64K $ 283.64K Fornitura totale: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Fornitura circolante: $ 37.08M $ 37.08M $ 37.08M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 573.68K $ 573.68K $ 573.68K Massimo storico: $ 0.110451 $ 0.110451 $ 0.110451 Minimo storico: $ 0.00250145 $ 0.00250145 $ 0.00250145 Prezzo attuale: $ 0.00764975 $ 0.00764975 $ 0.00764975