Economia del token e analisi del prezzo di KEVIN (KEVIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per KEVIN (KEVIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 14.90K $ 14.90K $ 14.90K Fornitura totale: $ 970.67M $ 970.67M $ 970.67M Fornitura circolante: $ 970.67M $ 970.67M $ 970.67M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 14.90K $ 14.90K $ 14.90K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0